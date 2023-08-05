Враги на захваченной земле продолжают использовать гражданские образовательные учреждения в собственных целях, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Война в Украине продолжается, и есть интересные новости - в оккупированном поселке городского типа Михайловка, который находится в Запорожской области, в учебном заведении разместили много российских захватчиков.

На территории общеобразовательной школы зафиксировали размещение около 100 военных РФ, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке в субботу утром, 5 августа.

"Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях", - говорится в сообщении.

Видео дня

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Утром 5 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики проявляли активность на пяти направлениях, в том числе на Запорожском, и ничего не добились. По сведениям Генштаба, на этом направлении враги тщетно пытались двигаться вперед в районе Новопокровки.

Также стало известно, что украинские воины продолжают контрнаступать на юге нашего государства - на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега говорил, что на южном направлении противник обустроил многоешелонированную систему инженерных заграждений, из-за чего защитникам украинского государства сложно двигаться вперед.

Вас также могут заинтересовать новости: