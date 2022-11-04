Россияне не будут уходить без боя, но этот бой будет, скорее, имитацией отчаянного сопротивления, уверен обозреватель.

Если Россия действительно готовит западню для Вооруженных сил Украины под оккупированным Херсоном, то она, скорее, станет ловушкой для свежемобилизованных россиян, так называемых "чмобиков".

Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Сейчас многие гадают, что готовят российские оккупанты на правобережье Херсонской области украинским военным. Действительно ли они готовят пути отхода, накануне контрнаступления ВСУ, которое может начаться сразу же, как погода благоволит, или же они заманивают украинские войска в ловушку", – отметил эксперт.

По его словам, россияне не будут уходить без боя, но этот бой будет, скорее, имитацией отчаянного сопротивления, чем таковым. Один из подтверждающих это факторов – вывоз артиллерии РФ.

Что же касается версии, что российская армия готовит ловушку для ВСУ, то Коваленко отметил следующее:

"Логичный вопрос в ответ – в какую? Предположим, через дня 2-3, возможно, неделю, кто знает, ВСУ зайдут в Киселевку, что дальше? Их смогут окружить? Нет. Потому как этот вход будет осуществляться грамотно, с охватом буфера безопасности. Аналогично и Чкалово – его освобождение без освобождения прилегающих сел не рационально и маловероятно… То есть, ВСУ в Херсонской области, продвигаясь, двигают линию фронта. Причем так, что осуществить прорыв у россиян попросту нет возможности".

Также эксперт добавил, что городской бой – это не то, во, что российские военные умеют: "Мариуполь, Попасная, Северодонецк это показали".

"Так собственно, возникает вопрос… Россия и вправду готовит ВСУ западню? Если даже и готовит, то, скорее, для своих же "чмобиков", – резюмировал Коваленко.

Наступление ВСУ на юге: что происходит под Херсоном

Украинские защитники продолжают уверенно продвигаться вперед на юге, в частности в Херсонской области.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, украинская артиллерия стала сильнейшей в Европе и одной из сильнейших в мире, это дает возможность ВСУ двигать линию фронта.

За прошлые сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 167 огневых задач: били по логистическим объектам, транспортным артериям и пунктам базирования российских оккупантов на временно захваченной территории.