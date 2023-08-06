Украинские воины ведут кампанию по перехвату вражеских целей, отметили в Институте изучения войны.

Контрнаступление ВСУ продолжается - украинские воины пытаются создавать условия для того, чтобы в будущем реализовать решающие операции.

Армия Украины ведет кампанию по перехвату целей российских захватчиков, как и во время контрнаступательных операций в прошлом году в Херсонской и Харьковской областях, но сейчас наносит удары гораздо глубже во вражеские тыловые районы и охватывает морские объекты, идет речь в свежем отчете Американского института изучения войны (ISW).

"Предыдущие украинские усилия по перехвату были сосредоточены преимущественно на российских военных объектах на суше, но, похоже, что сейчас украинские силы расширяют свои усилия, включив в них и военно-морские цели как составную часть этих усилий", - говорится в материале.

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Аналитики подчеркнули, что украинская сторона не раз заявляла о приверженности ведению целенаправленной кампании по перехвату военных целей противника, чтобы ослабить его обороноспособность и логистику и таким образом создать хорошие условия для движения наших воинов вперед.

Важные новости - контрнаступление в Украине продолжается

10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, контрнаступательные действия украинских воинов начались. Наши защитники и защитницы двигаются вперед на ряде направлений, уже освобождено немало нашей земли и ряд населенных пунктов, в частности, Старомайорское Донецкой области.

В ночь на 4 августа в Новороссийске была совершена атака на российские корабли, был серьезно поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". В ночь на 5 августа у Керченского моста был нанесен удар по российскому нефтяному танкеру Sig, который находится в американском санкционном списке.

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