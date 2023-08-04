Сейчас Украина ведет сложную борьбу с оборонительными укреплениями россиян, отметил Патрик Райдер

Борьба, с которой столкнулась Украина в войне против России, не легка, заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, передает ЕП.

Он напомнил, что сейчас Украина ведет борьбу с оборонительными укреплениями вдоль оккупированных территорий, которые выстроили россияне, у них для этого было время. Битва эта будет тяжелой, спрогнозировал Райдер:

"И поэтому нет никаких иллюзий, что эта борьба, в которой оказалась Украина, будет легкой".

Вместе с тем представитель Пентагона заявил, что у ВСУ есть "значительный боевой потенциал, и что они применят его в нужное время и в нужном месте, чтобы защитить свою страну и вернуть суверенную территорию".

Война в Украине - контрнаступление ВСУ

Как писал УНИАН, на юге Силы обороны продвигаются к основной линии обороны российских оккупационных войск.

По информации The Washington Post, вконтрнаступлении Украина задействовала резервы 10-го армейского корпуса ВСУ, а также танки и бронетехнику, чтобы достичь продвижения в районе Работино Запорожской области.

Отмечалось, что на начальном этапе контрнаступления украинских войск в начале июня силы 9-го армейского корпуса использовали только что полученную западную технику, но понесли потери. К тому же, россияне подготовились к обороне и обустроили минные поля, что замедлило продвижение украинских военных.

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