Накануне сообщалось, что украинские бойцы сосредоточились на контрбатарейной борьбе в районе Антоновского моста.

Бои возле Антоновского моста - создание первых предпосылок для более масштабных действий ВСУ на левом берегу Херсонской области.

"Мы сейчас говорим о расширении плацдарма. Пока не будет завершен процесс его формирования хотя бы за счет освобождения Олешек, можно говорить, что мы наблюдаем лишь начальную фазу. В перспективе она может вылиться во что-то большее, но сейчас это точно не уровень контрнаступления", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, пишет РБК-Украина.

Отмечается, что пока рано рассчитывать на настолько сильный удар ВСУ в этом районе, после которого российские войска посыплятся до самого временно оккупированного Крыма.

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По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, ситуацию возле Антоновского моста нужно оценивать осторожно, ориентируясь на официальные данные. Но есть и весомый фактор, который позволяет надеяться на то, что с отчаянными бойцами на левом берегу будет все хорошо:

"Это артиллерия. У нас мощный состав артиллерийских сил и средств на правом берегу, на господствующих высотах. И у нас есть возможность мгновенно выявлять вражеские артпозиции, превращая их в пепел. Как и поддерживать действия Сил обороны путем доставки всего необходимого на скоростных катерах".

Бои возле Антоновского моста - что сообщалось

Как писал УНИАН, на днях ВСУ сосредоточились на контрбатарейной борьбе в районе Антоновского моста в Херсонской области. Там продолжается "мощная боевая работа".

В Институте изучения войны указали, что группа украинских военных удерживает там позиции и нанесла значительные потери российским захватчикам.

По данным оперативного командования "Юг", возле Антоновского моста зачищаются вражеские позиции, но российские войска с удивительным упрямством пытаются возвращаться на них.