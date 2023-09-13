По его мнению, наступательные действия украинских сил обороны могут видоизменяться.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко спрогнозировал, какой может быть военная кампания с наступлением холодного времени года.

В эфире телемарафона эксперт отметил, что наступательные действия Вооруженных Сил Украины в зависимости от того, на какие средства военного вооружения и техники будет делается ставка в период осенней непогоды и зимних холодов, "могут видоизменяться".

"Если говорить о наступательных действиях с точки зрения применения большого количества тяжелой техники, танков Abrams, которые мы должны получить, или Leopard и Challenger, которые уже имеем, то если будут затяжные дожди, их так эффективно, как сейчас, видимо использовать не удастся. Но, если говорить о наступательных действиях с участием малых групп с бронированной техникой легче, чем тяжелые танки, бронированными машинами БМП, транспортерами и с определенными действиями наступательного характера. В дополнение к этому, дистанционное поражение объектов врага дальнобойным оружием, что тоже является наступательными действиями. Я бы сказал, что они (наступательные действия ВСУ - УНИАН) могут видоизменяться", - пояснил Мусиенко.

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Что касается стратегии российских оккупантов в холодное время года, то по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, они сосредоточат все усилия и попытаются наступать на востоке Украины.

"Единственная стратегия и единственная кампания зимняя, на которую стоит рассчитывать от России, это оживление боевых действий на востоке. То есть, россияне действительно зимой могут интенсифицировать боевые действия именно на востоке, это надо понимать на сегодня. Они сделали это в прошлом году. В конце концов, восток он более адаптирован и пригоден, чтобы там вести наступательные действия, в частности, и зимой. Как раз туда подходят и малые группы, и техника соответствующая", - акцентировал Мусиенко.

Он добавил, что зимой на юге российские войска не смогут вести наступательные действия и сосредоточится на обороне захваченных территорий.

"На юге это будет делать сложнее, к тому же там им сложнее наступать, они же сами себя заминировали, как им наступать. Они там будут находиться в глухой эшелонированной обороне. Насколько им еще удастся удержать и перебрасывать туда подкрепление", - пояснил Мусиенко.

Эксперт отметил, что восток Украины - это единственное направление, где с наступлением холодов россияне могут активизировать свои наступательные действия. "Так, как сейчас происходит на Купянском направлении, мы тоже это наблюдаем. С целью оттягивания наших сил и с целью фактически того, чтобы мы остановили наши наступательные действия на юге. Скажем так, пожалуй это единственный ход, который они могут осуществить зимой", - резюмировал Мусиенко.

Контрнаступление Украины: мнения аналитиков

Как сообщал УНИАН, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марк Милли прогнозирует, что активная фаза наступательных действий украинских войск продлится еще 30-45 дней, а потом ее осложнит холодная погода.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов уверяет, что после наступления холодного времени года контрнаступление продолжится, даже если продвигаться вперед будет труднее. Он отметил, что на поле боя ставка делается не на бронетехнику, а на противотанковые комплексы и использование дронов, поэтому холод и грязь не решающие факторы, которые могут обременить ход боевых действий.

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