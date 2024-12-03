В то же время он отметил, что пока не видит инструмента, который помог бы вернуть Украине территории военным путем.

Говорить о замораживании войны в то время, когда Россия имеет инициативу на фронте - это "пустословие". Такое мнение в эфире "Радио Свобода" высказал Андрей Кривущенко офицер штаба батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж".

"Я понимаю, что все устали, всем хочется покоя... Мы как никто другой знаем, как это - устать от войны. Я понимаю, что и гражданское население устало - отключение света, куча помех, ракеты, тревоги. Всем хочется покоя, мира. Но если мы посмотрим на историю, то все договоренности и перемирия имели лишь одно следствие - враг получал время для накопления своих сил. Поэтому я не верю ни в какие заморозки", - сказал Кривущенко.

Боец добавил, что заморозка конфликта юридически не может гарантировать того, что война не возобновится в будущем. И именно поэтому это слово часто используют на Западе.

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"Это кот в мешке. Нет никаких юридических выводов этому понятию, нет никаких доктрин кроме понятия, что заморозка - это что-то, что застыло и стоит в статическом состоянии. Батальон "Свобода" слишком много жизней положил на временно оккупированных территориях, чтобы их отдать и не иметь никогда возможности прийти на место, где погиб побратим", - добавил Кривущенко.

На вопрос, видит ли он возможность возвращения территорий военным путем, боец ответил: "На сегодня я не вижу такого инструмента. Поскольку хоть понемногу, но мы теряем территории. Преимущество не на нашей стороне. Поэтому сегодня говорить о возвращении территорий слишком рано".

Заморозка войны по линии фронта

Журналисты The Wall Street Journal отмечают заявления Владимира Зеленского, которые, по их мнению, сигнализируют о готовности к завершению войны. В то же время издание отмечает, что сейчас в остановке войны не заинтересована российская сторона.

Тем временем МИД выпустил официальное заявление, в котором говорится, что единственной гарантией безопасности для Киева после войны будет вступление Украины в НАТО. Там также заявили, что Украина официально отказывается от любых других гарантий безопасности.

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