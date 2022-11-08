По мнению Пономарева, в этом году диктатор отметил свой последний день рождения.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что в РФ назревает беспощадный бунт. Президент страны-агрессора Путин сам привел россиян к тому, что они готовы выступить против него.

В эфире FREEДОМ Пономарев рассказал, что первыми начать протесты могут те "мобики", которых отправили на войну без оружия и подготовки. И теперь диктатор пытается сгладить ситуацию, но у него ничего не получается.

"Я говорю, они копают себе яму. То есть у Путина просто его основная надежда, что ему удастся до того как-то решить эту ситуацию. Он действительно русский народ медленно запрягает, это факт. Это как раз является действительно свойством народа, связанным с масштабами территории. Всегда там есть возможность как-то где-то отсидеться. "Оно само рассосется" и так далее. Но когда есть понимание, что "все не рассосется", тогда возникает этот бессмысленный и беспощадный бунт", - считает оппозиционер.

По словам Пономарева, он уже не сомневается в скором конце жизни Путина. Вопрос лишь в том, как быстро все произойдет. Оппозиционер также отметил, что обострения в РФ будут происходить несколько раз.

"Оптимистичность и пессимистичность у меня касается исключительно сроков, а не характера перемен. Я уверен, что уже скоро гада добьем... Еще в начале войны (полномасштабного вторжения РФ в Украину - УНИАН) я сказал, что с моей точки зрения, следующий день рождения Путина будет последним, который был 7 октября этого года. Вот этот прогноз сохраняю. Я думаю, что у нас будет сейчас несколько волн обострения. Одна будет сразу после зимы, в начале весны, апрель-май. Вторая будет традиционно в конце лета и мне кажется, что нужно к этому очень хорошо готовиться, потому что и мы, российская оппозиция, не должны ждать, когда просто мимо нас проплывет труп Владимир Владимировича. И, в общем, Украине было бы полезно сделать то же самое, потому что иначе они вернутся", - считает Пономарев.

Ситуация в РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, в РФ хотят, чтобы Украина проявила "добрую волю" и согласилась на переговоры. Со своей стороны страна-оккупант не выдвигает уже никаких условий.

Ранее также сообщалось, что РФ готовится отступать из Херсона. В Кремле уже выдали пропагандистам "методички", чтобы те освещали провалы в положительном для россиян ключе.

По данным Генштаба, только за минувшие сутки ВСУ поразили 12 районов сосредоточения оккупантов и "покрошили" рашистов. Также авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 4 позициям средств вражеской ПВО.

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