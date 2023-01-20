Россия не может одержать победу в этой войне, убежден Фельштинский.

Российско-американский историк, доктор исторических наук, исследователь Новейшей истории России Юрий Фельштинский прокомментировал заявление российского патриарха Кирилла о том, что в случае поражения РФ в войне с Украиной "наступит конец света". Он подчеркнул, что в этом заявлении много лжи.

В эфире телеканала FREEДОМ он подчеркнул, что РПЦ еще с советских времен, а особенно после 2000 года, полностью перешла под контроль Кремля. Ее представители никогда не делали никаких заявлений без согласования с российским руководством.

"Не было бы у России никаких проблем, если бы она не напала на Украину. Она напала на Украину первый раз в 2014 году, и собственно тогда определенные проблемы возникли, и во второй раз напала в 2022 году, и возникли проблемы совсем серьезные. И поэтому делать вид, что кто-то нападает на Россию или угрожает России – это абсолютная ложь", – сказал Фельштинский.

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Кроме того, историк назвал абсолютной ложью то, что Россия якобы не проигрывала ни одной войны.

"Россия проигрывала очень много войн. Единственные войны, где Россия не проигрывала, – это где она участвовала на стороне союзников. Это отчасти относится к Первой мировой войне, это относится ко Второй мировой войне, это относится к каким-то войнам XIX века. Все эти войны, которые Россия начинала с кем-то один на один, она обычно проигрывала. И Афганская война является последним тому примером. Россия не может одержать победу и в этой войне", – подытожил историк.

Что будет после поражения РФ в войне: прогнозы

В НАТО предполагают, что в случае поражения России в войне с Украиной, российские планы останутся неизменными. Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр добавил, что в войне с Украиной на суше россияне исчерпали свои определенные силы, боеприпасы, танки, боевые машины пехоты и артиллерийские системы.

В то же время профессор политических наук Ратгарского университета США Александр Мотыль считает, что Россия уже неспособна выиграть войну, развязанную против Украины. Результатом поражения оккупантов может стать распад Российской Федерации на части, гражданская война или даже война между различными частями государства-агрессора.

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