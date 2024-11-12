Усатый пояснил, что международное гуманитарное право определяет военные трофеи как захваченное у противника вооружение, военную технику.

Военные трофеи, взятые на поле боя, принадлежат государству, а не отдельным военнослужащим.

Об этом сказал Украинскому Радио эксперт по уголовному праву Григорий Усатый. Он отметил, что в этом вопросе есть еще одна проблема, которая заключается в том, что на деоккупированной земле есть много вражеского оружия. "Там просто масса оружия... Соответственно граждане, которые находят или получают оружие в бою, считают, что оно уже их. Однако здесь ситуация не такая простая, как кажется на первый взгляд", - подчеркнул он.

Усатый пояснил, что международное гуманитарное право определяет военные трофеи как захваченное у противника вооружение, военную технику, другое военное имущество, которое может использоваться захватившей их стороной. "И определено, что военные трофеи принадлежат государству, а не отдельным военнослужащим. Эти требования... мы воссоздали еще до полномасштабного вторжения РФ. Это было в приказе Министерства обороны об утверждении инструкции о порядке выполнения норм международного гуманитарного права в ВСУ", - детализировал эксперт.

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Он отметил, что граждане иногда ошибочно читают закон и думают, что если нашли оружие, то оно их. "Закон говорит, что оружие должно быть задекларировано. То есть, оно может храниться у человека, но если он его зарегистрировал. И в 90-дневный срок после окончания военного положения лицо должно сдать это оружие. Хотя может претендовать на то, чтобы даже после войны это оружие останется у него, условно говоря, на хранении", - пояснил эксперт.

При этом он отметил, что некоторые виды оружия не могут быть задекларированы:

нарезное огнестрельное оружие калибра от 12,7 мм и более, и боеприпасы к нему;

гладкоствольное огнестрельное оружие калибра более 23 мм и боеприпасы к нему;

пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, ПЗРК, ствольные артиллерийские системы, пушки.

Также нельзя зарегистрировать оружие, которое было или является средством или орудием совершенного уголовного преступления.

"Закон дает очень большой зазор для декларирования. И здесь надо понимать, что это шаг законодателя навстречу людям. Шаг государства, которое протягивает руку и говорит, что мы находимся в сложных условиях, сейчас война, давайте вместе защищаться и призывает гражданских декларировать это оружие", - подытожил криминалист.

Трофейное оружие

Трофейное оружие, которым владеют украинцы, надо задекларировать в полиции до 25 декабря, сказал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый. Он отметил, что за период войны у граждан появилось оружие, которое они нашли на деоккупированной территории, также это может быть незарегистрированное оружие, которое было выдано Силами безопасности и обороны в первые дни полномасштабного вторжения РФ. По его словам, нет точных цифр, сколько на руках у граждан может быть незарегистрированного оружия, но, по данным европейских партнеров, речь идет о 2-5 млн единиц.

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