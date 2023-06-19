Yukon утверждает, что ее устройства могли попасть в руки россиян через нелегальные каналы.

Созданная беларусами компания-производитель оптических устройств Yukon Advanced Optics Worldwidе, которая работает в литовском Вильнюсе, несмотря на заявление о выходе с российского рынка продолжает поставлять россиянам военное оборудование, показало расследование литовского вещателя LRT.

Информация, собранная журналистами, свидетельствует, что с начала полномасштабной войны компания российская компания "Мезон-A", входящая в группу Yukon, получила от клиентов из РФ не менее 2,3 млн евро за проданные товары. Данные из российских реестров показывают, что доходы могут превышать 3 млн евро. Одним из основных заказчиков выступила группа компаний СЕК, которая занимается продажей оптических приборов и выполнением гособоронзаказов в РФ.

Среди поставленного – проданные в начале февраля 2023 года российским военным прицелы Pulsar. Продукция была изготовлена на заводе Yukon Group в Беларуси ("Белтекс Оптик").

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Ранее беларуская компания группы была основным поставщиком приборов на российский рынок. В течение первого года полномасштабной войны в Украине компания продолжала активно вести бизнес и поддерживать связь с российской компанией группы.

С начала войны российская "Мезон-A" заплатила беларуской "Белтекс Оптик" 1 млн евро за приборы и проделанную работу. Кроме этого, беларуская "Белтекс Оптик" взяла у российской компании группы кредитов на 3,4 млн евро в 2022 году.

После публикации расследования компания Yukon Advanced Optics Worldwide заявила, что находится в процессе сворачивания своей деятельности на российском рынке, для чего задействованы последние 9 ее российских сотрудников. Yukon также утверждает, что якобы больше не производит и не продает свою продукцию в России и Беларуси.

"Мезон-А" (компания группы Yukon в России – УНИАН) с начала войны в 2022 году зарегистрировала новых сделок с российскими клиентами на сумму 165 000 евро, а в 2023 году вообще не было продаж", – убеждают в компании.

Кроме этого, Yukon утверждает, что ее продукция, которая могла оказаться на фронте, вероятно, была продана до полномасштабной войны. Также убеждает, что ее устройства могли попасть в руки россиян через нелегальные каналы, несмотря на запрет компании.

Иностранные технологии, которые РФ использует на фронте

Несмотря на введенные санкции и усиленный экспортный контроль российские оккупанты продолжают получать снаряжение и детали для оружия иностранного производства.

В частности, как сообщали СМИ, Россия до сих пор получает комплектующие для своих ударных дронов "Ланцет" из западных стран и Китая (в том числе, через Узбекистан и другие страны-посредники).

Помимо этого, The Wall Street Journal сообщила, что Иран использует китайские детали в дронах-камикадзе, которые продает России. Это позволяет Тегерану ускорить поставки.

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