Дмитрий Кухарчук также высмеял работу российской авиации.

Количество оккупантов не обязательно должно пугать защитников Украины. Дело в том, что большие скопления россиян позволяют воинам ВСУ массово уничтожать их.

Командир 2-го штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук в эфире Эспрессо рассказал о пребывании под Бахмутом.

"Количество врага непропорционально той опасности, которую представляет собой враг. В некоторых случаях количество врага играет нам на руку - чем больше россиян находится в посадке, тем проще их найти и сразу массово уничтожить. Российская авиация не залетает за передний край. Иногда мы даже смеемся над ее работой", - сказал он.

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Кухарчук подчеркнул, что этого нельзя сказать об их артиллерии.

"Она работает хорошо, точно, есть много разных калибров. Кроме того, работают "Ланцеты", беспилотники оперативного и стратегического уровня. Если абстрагироваться от отношения, то их можно даже похвалить за профессионализм в отношении артсредств и дальнего поражения. Насчет пехоты - нельзя сказать, что она не умеет воевать. У них есть пехота, которая дает отпор и мы получаем двухсотых и трехсотых", - добавил командир.

Он оценил также продвижение вперед ВСУ и назвал вероятные причины этого.

"Думаю, никто не даст на это ответ. Я предполагаю, что из-за того, что у них командование - полные дегенераты, которые не умеют воевать. Тут вопрос еще в мотивации. Мотивация и морально-психологическая подготовка не менее важны, чем боевая подготовка. К нам уже приходят люди в этом плане готовые. Говорил со многими пленными и ни одного мотивированного я еще не встретил", - подытожил Кухарчук.

Контрнаступление ВСУ - главное

По данным Института изучения войны, ВСУ в течение последних суток продолжали контрнаступление по меньшей мере на трех направлениях и имеют определенные успехи. Речь идет о наступлении ВСУ в районе Старомайского, Приютного, к югу от Орехова и в районе Работиного.

Кроме того, по данным украинских и российских источников, ВСУ наступают на северном и южном флангах Бахмута, а также продвигались в районе Хромового.

Согласно подсчету США, с начала полномасштабного вторжения России ВСУ освободили уже около 50% земель, захваченных оккупантами с февраля 2022 года. В то же время, по данным Института изучения войны, площадь освобожденных территорий составляет уже около 53%.

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