Одна из ключевых проблем для военнослужащих - это качество их подготовки, считает защитник Украины.

Одна из причин того, что есть потери Украины в войне против РФ, - отношение командиров к подчиненным.

Об этом рассказал в эфире "Новини Live" старший лейтенант ВСУ Николай Мельник. "Наши командиры делают большую ошибку, когда думают, что на замену нам им новых пришлют. Есть такая поговорка у некоторых офицеров. Но есть проблема - новых пришлют, но не такого качества. Потому что человек мотивированный 2022 года и человек, которого поймали в 2024 году, - это две разные мотивации", - пояснил воин.

Он добавил, что кроме мотивации и отношения к подчиненным, еще одной проблемой является система подготовки военнослужащих, которая не реформирована со времен Советского Союза. В частности, по словам Мельника, она не адаптирована к условиям современной войны:

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"Ситуация была проблемной еще полтора года назад, она начала ощущаться еще в сентябре. Сейчас ситуация довольно сложная. Возможно, где-то система подготовки и меняется. Однако до сих пор есть случаи, когда солдат прибывает в десантное подразделение, а он в учебном центре бодро мусор выносил".

По словам военного, в таком случае ответственность за подготовку этого солдата возлагается уже не на учебный центр, а на бригаду, которая находится в зоне боевых действий.

"То есть времени иногда не хватает. А вот первые дни, первые ротации на ноль, они являются наиболее критическими, потому что человек за это время все-таки начинает адаптироваться, и как раз вот тогда и рождается солдат", - сказал Мельник.

Интересные новости Украины - что сообщалось

Ранее издание Financial Times писало, что в Украине возникают проблемы с подготовкой военнослужащих. Так, по подсчетам командиров, на которых ссылаются журналисты, от 50 до 70 процентов новых пехотинцев были убиты или ранены в течение нескольких дней после начала их первой ротации.

Ранее журналисты The Wall Street Journal отмечали, что количество убитых на войне украинских военных достигло 80 тыс. Позже президент Украины Владимир Зеленский опроверг эту информацию, заявив, что реальная цифра "гораздо меньше".

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