Всего в США имеется 60 ЗРК Patriot, и половину из них уже пришлось задействовать, хоть Америка пока не вступила ни в одну большую войну.

В США начали осознавать критическую нехватку систем противоракетной обороны на фоне российской агрессии в Украине, новой вспышки противостояния на Ближнем Востоке и нарастающей угрозы со стороны Китая. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, США планировали показать один из своих комплексов ЗРК Patriot на выставке оружия в Дубае на этой неделе. Но на фоне серии нападений проиранских сил на американские базы в ближневосточном регионе, этот комплекс пришлось экстренно развернуть для защиты одной из американских баз.

И это событие стало тревожным звонком для руководства США, где военные давно предупреждали политиков, что им не хватает систем противовоздушной и противоракетной обороны. Теперь это начали осознавать и политики.

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"Я обеспокоен нашей способностью обеспечивать противовоздушную оборону в других районах", - сказал конгрессмен Дуг Ламборн, председатель подкомитета Палаты представителей по вооруженным силам, занимающегося противоракетной обороной. Ламборн сказал, что угрозы американским силам на Ближнем Востоке оправдывают развертывание, но он настаивает на финансировании покупки большего количества систем Patriot.

Сейчас на Ближнем Востоке США развернули по меньшей мере 12 этих комплексов, хотя до недавнего времени их было вдвое меньше, говорят источники. Перемещение американских Patriot за последние две недели стало разворотом тенденции последних лет, когда Соединенные Штаты перебросили военную технику и личный состав с Ближнего Востока на Тихий океан, чтобы сдержать любую потенциальную проблему со стороны Китая. Последние передислокации угрожают оставить другие регионы мира более уязвимыми для крылатых и баллистических ракет и других угроз, особенно в Тихом океане, пишет WSJ.

Согласно планам Пентагона до последней эскалации на Ближнем Востоке, батареи Patriot также дислоцируются в Европе, включая развертывание в Германии, и планируется, что одна будет базироваться на острове Гуам в Тихом океане, а другая – на Гавайях.

По словам представителей Пентагона и промышленности, одна батарея остается в Южной Корее, а несколько других содержатся для обучения, ремонта и модернизации в США. Из-за развертывания в Украине и на Ближнем Востоке менее половины этих комплексов остается доступным для охраны американских сил в остальном мире.

Всего в США имеется 60 батарей Patriot, тогда как 17 других стран уже купили или разместили заказы на производство новых комплексов для себя. Компания RTX не разглашает темпы производства, но признается, что для выполнения новых заказов понадобится более двух лет. Эксперты подсчитали, что компания производит около 12 систем Patriot в год, что фактически соответствует показателям 30-летней давности.

Атаки на американские базы в Сирии и Ираке

Как писал УНИАН, после начала новой волны палестино-израильского противостояния в октябре американские базы в регионе тоже подверглись серии нападений по применению ракет и беспилотников.

Один из представителей Белого дома Джон Кирби заявил, что Иран активно поддерживает усилия региональных террористических группировок, наносящих удары по американским базам.

Поэтому американские войска тоже наносят ответных ударов по иранским объектам в Сирии, но пока воздерживаются от ударов непосредственно по Ирану.

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