Связано это с грядущими событиями в США, отметил политтехнолог Михаил Шейтельман.

У Украины есть два года, чтобы спокойно закончить развязанную Россией войну.

Как отметил писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман, связано это с предстоящей возможной сменой администрации президента США.

"Сразу предупреждаю всех нас, что у нас есть два спокойных года для этой войны, чтобы ее закончить. С точки зрения поддержки США. Когда сменится администрация, если она сменится, вот тут уже начнется действительно новый политический расклад, – отметил он. – Нам важно, что все закончится, пока эта администрация... Я не говорю, что придут какие-то странные люди. Просто другие".

По словам Шейтельмана, россияне "тянули" с Херсоном, потому что рассчитывали на некие положительные для себя изменения по результатам выборов в Конгресс США.

"Как примитивно нужно мыслить политическому руководству России, чтобы думать, что действительно какие-то странные люди придут к власти в Америке, и все изменится. Им позвонят и скажут: "Да, конечно, мы вам за Херсон все обещаем". Они и правда на это рассчитывали… То, на что рассчитывала Россия, – полный миф. Существующая только в их головах конструкция".

Промежуточные выборы в Конгресс США 2022: что сообщалось

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс прошли 8 ноября.

Выборы определят, кто получит партийное большинство в верхней палате Конгресса США – республиканцы или демократы. Окончательные результаты станут известны лишь в декабре.

Предварительно, Республиканская партия может установить контроль над Палатой представителей Конгресса. При этом демократы смогут избежать "разгрома" на выборах на фоне падения рейтинга нынешнего президента Джо Байдена.