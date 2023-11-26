Подоляк подчеркнул, что в любом случае сегодня никому не удастся отсидеться в стороне.

Время войны Украины с Россией, ее продолжительность и финал определяются волей и ресурсами, отметил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Время войны, ее продолжительность, правильность финала или последующее замораживание/перенос конфликта на будущие поколения определяются волей, необходимой для обязательных жестких решений", - написал он в Телеграмм.

По словам Подоляка, именно политическая воля позволяет объективно оценить природу российского режима, его мотивацию и предвидеть риски, которые этот режим продолжает нести.

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"Волевые своевременные решения же должны подкрепляться ресурсами - математически выверенными и обеспечивающими точность оценки текущего этапа войны", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что ресурсы - это, в частности, и совместные инвестиции в военные производства, дающие технологическое преимущество в отдельных элементах наступательных, контрнаступательных и оборонительных действий.

"В любом случае сегодня никому не удастся отсидеться в стороне", - подытожил он.

Мирные переговоры с РФ

Недавно российский диктатор Владимир Путин сделал заявление о переговорах с Украиной. Во время выступления на саммите G20 российский президент заявил, что РФ якобы "никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной". Он назвал происходящее в Украине "трагедией" и призвал "искать пути для ее скорейшего прекращения".

Комментируя это заявление, Подоляк отметил, что содержание заявления российского президента демонстрирует то, что он неадекватен. Он заявил, что единственное действенное решение для прекращения войны - немедленно вывести оккупационные российские войска с территории Украины, а после этого - сесть за стол переговоров, чтобы обсудить выплаты, компенсации и другие юридические последствия войны.

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