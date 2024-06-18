Дипломаты оформляют результаты того, что военные достигли или потеряли на фронте, подчеркнул профессор.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и нашему государству ради победы нельзя идти на компромисс по некоторым аспектам, иначе это будет поражением.

Победа является многоярусным явлением, центральная часть - "сохранение нации, государства, идентичности, свободы выбора", рассказал директор Гарвардского украинского научного института, историк, профессор Сергей Плохий в интервью "Укринформу".

"Компромисс по любому из этих ключевых компонентов будет не то что победой, а поражением. Компромисс по вещам, которые не касаются главных целей, вероятен", - подчеркнул эксперт.

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По словам профессор, за последние 100 лет в мире были продемонстрированы различные модели побед и поражений. "Однако ключевое - и для победы, и для поражения - это то, что происходит на поле боя. Не должно быть иллюзий, что на поле боя что-то идет не так, как надо, и это вдруг исправит саммит в Швейцарии", - сказал Плохий.

Историк отметил, что дипломаты занимаются оформлением результатов того, что военные достигли или потеряли в зоне боевых действий.

Когда закончится война в Украине - что сообщалось ранее

В начале 2024 года историк, научный сотрудник Национальной академии наук и боец украинской армии Александр Алферов спрогнозировал, что война против россиян не завершится так, как раньше заканчивались противостояния, - РФ не поставит подпись под документом о капитуляции.

В апреле канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что война в Украине "не будет короткой", и западным государствам придется еще долго вооружать украинскую сторону. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что никто не знает, когда завершится война против россиян.

Издание BBC предупреждало, что в текущем году есть угроза победы России вследствие слома воли граждан Украины к продолжению борьбы.

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