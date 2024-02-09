Олег Жданов отметил, что Путину перед выборами нужна "победа".

Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал новые массированные атаки российских оккупантов на города Украины. Он отметил, что это может быть годовщина полномасштабного вторжения 24 февраля 2024 года.

По его словам, чем ближе дата выборов президента России, тем больше вероятность новых атак.

"Опять же подкрепляя мое мнение словами Путина в интервью, что они ожидают от нас предложений к переговорам. Он сказал, что они никогда не отказывались и ждут переговоров с Украиной. Но мы понимаем, на каких условиях – фактически капитуляции. Путин подчеркнул, что они проводят "планомерную денацификацию", "демилитаризацию" Украины. Уничтожили, как сказал Путин, 90% оружия, которое предоставил Запад и тому подобное", - заявил эксперт в комментарии ТСН.

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Он считает, что в этом году годовщина вторжения может и не быть датой для нанесения ударов.

"Здесь нужно до выборов президента России, чтобы не было негатива, чтобы был только позитив, только победы и так далее. Путин хочет показать своему электорату и мировому сообществу, что, как он говорит, "операция идет по плану". И они готовы воевать столько, сколько нужно, пока не добьются собственной цели", - подытожил Жданов.

Атаки РФ на города Украины - последние новости

Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия стала чаще использовать для ударов по Украине баллистику. С 29 декабря 2023 года, когда была одна из самых масштабных атак РФ, оккупанты применили 158 средств воздушного нападения.

Позже руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк указала, что российские войска разведывают готовность украинской системы ПВО, готовясь к массированному ракетному удару.

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