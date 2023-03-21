Пока одного оккупанта отпевают, для другого рядом готовят могилу.

На местном кладбище Владивостока выстроилась очередь катафалков из трупами "двухсотых" оккупантов. Новые могилы не успевают готовить.

Как пишет NEXTA, о бешеном темпе захоронений ликвидированных оккупантов сообщила очевидица на видео. На кадрах видны десятки могил оккупантов. Голос за кадром говорит, что распорядители кладбища выделили новый участок для захоронений захватчиков, потому что на предыдущий места не осталось.

"Молодые ребята погибли непонятно за что. Вот сколько их сюда подвозят, один за другим везут... Ужас, ужас. Катафалки в очередях стоят. В декабре здесь еще ни одной могилы не было", - комментирует автор видео, демонстрируя очереди катафалков.

При этом захоронения происходят параллельно друг с другом. Пока отпевают одного захватчика, подвозят другого и готовят могилу для третьего.

Потери РФ на войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 166 570 оккупантов. Несмотря на явное поражение РФ на поле боя, Украина, США и другие западные страны констатируют неготовность Путина садиться за стол переговоров на равноправных условиях.

Вместе с тем российским военным запретили добровольно сдаваться в плен. В случае, если у военнослужащего была возможность продолжать бой, но он сдался в плен, это будет считаться преступлением против военной службы, пояснили в Верховном Суде РФ.

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