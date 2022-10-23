Такие атаки усугубят страдания гражданского населения Украины этой зимой.

Продолжающиеся российские удары по украинской гражданской инфраструктуре вряд ли подорвут украинскую волю к войне.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что атаки по инфраструктуре будут создавать экономические и гуманитарные проблемы для Украины.

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"За последние недели российские обстрелы и удары повредили примерно 30% энергетической инфраструктуры Украины, что привело к веерным отключениям электроэнергии по всей стране, а не только вдоль линии фронта. Отключения электроэнергии в сочетании с холодной зимней погодой и поврежденными гражданскими зданиями, вероятно, усугубят страдания гражданского населения Украины этой зимой", – говорится в сообщении.

В то же время в ISW подчеркивают, что это не меняет ситуацию на поле боя.

"Российская кампания по нанесению ударов по украинской энергетической инфраструктуре создает гуманитарную трагедию, не меняя существенно ситуации на поле боя, и российские оправдания для таких ударов становятся все более слабыми", – отметили аналитики.

В Институте изучения войны напомнили, что постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил 22 октября, что гражданские объекты на Украине пострадали лишь в тех случаях, когда беспилотники из-за обстрела теробороной отклонялись от курса, или же когда в объекты попадали ракеты украинской ПВО.

"Это странное признание вины", – констатируют в ISW.

Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

С 10 по 18 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций.

Утром 22 октября российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины.

В "Укрэнерго" заявили, что в результате ракетной атаки на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины масштаб повреждений сопоставим с последствиями атаки 10-12 октября.

В результате атаки российских оккупантов на украинскую инфраструктуру от электроснабжения отключено почти 1,5 млн абонентов в семи областях.

Украинцев призвали в течение нескольких дней с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

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