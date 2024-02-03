В настоящее время Россия выпускает 10 000 снарядов в день, а украинская сторона - только 2 000.

Ситуация на фронте становится все более опасной - украинским войскам уже не хватает боеприпасов для отражения российских атак. Часто для ответного огня у них есть только дымовые гранаты, иногда для этого приходится использовать беспилотники, пишет Der Spiegel.

"В настоящее время соотношение артиллерии составляет 5 к 1 в пользу россиян. Из-за нехватки артиллерии оно может измениться на 6 к 1, 7 к 1 или даже выше", - говорит независимый военный эксперт Франц-Штефан Гади.

Авторы утверждают, что это не является решающим преимуществом для российской армии, а значит, превосходство в силах, скорее всего, не позволит России совершить серьезный прорыв.

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В последнее время российянам удалось добиться минимальных территориальных успехов на севере Донбасса в районе Купянска и Авдеевки, но за это пришлось заплатить чрезвычайно высокими потерями. По мнению Гади, дальнейшие успехи и выравнивание фронта возможны, но они не окажут существенного стратегического влияния.

В настоящее время Россия выпускает 10 000 снарядов в день, а украинская сторона - только 2 000.

"Для оборонительной стратегии необходимо не менее 3 000… Поэтому украинцам на начальном этапе придется как можно лучше окопаться. Они смогут проводить лишь локальные контратаки", - считает Франц-Штефан Гади.

Достижение необходимого уровня поставок в ближайшие месяцы, вероятно, будет оставаться сложной задачей, считают аналитики.

Дефицит боеприпасов у ВСУ - детали

Украинская армия имеет большую проблему со слишком низким обеспечением артиллерийскими снарядами, чтобы должным образом защищать 1000-километровую линию фронта. Министр обороны Рустем Умеров описал эту ситуацию как "снарядный голод".

Пять глав европейских правительств, включая канцлера Германии Олафа Шольца, пообещали сделать все возможное в условиях дефицита. Они намерены поставить украинцам как можно больше вооружения, даже если для этого придется залезть в собственные запасы еще глубже, чем раньше.

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