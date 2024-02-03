В армии России солдат - это хлам, отметил защитник Украины.

Армия РФ имеет слабую сторону - граждане этой страны-агрессора не могут долго воевать.

Все войны россиян длятся 1,5-2 года, и если им не начинают оказывать помощь, они проигрывают, - это закон, поделился информацией военный из Вооруженных сил Украины, научный сотрудник Национальной академии наук, историк Александр Алферов во время интервью "РБК-Украина". Эксперт подчеркнул, что спонсорами РФ сейчас являются Китай, Иран и КНДР. "...Это их лендлиз, они без него не могут воевать", - отметил ученый.

"Российская армия - это армия, построенная по образцам ХVIII века. Это армия офицеров, в ней солдат - это винтик, это мясо, это хлам. Сильная сторона - это массовость. А также вертикаль, которая способна убивать тысячи, десятки, сотни, миллионы людей. Слабая сторона - россияне не способны долго воевать", - рассказал собеседник.

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Британская разведка узнала, что после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение, в армии государства-агрессора расширился перечень услуг за взятки. В частности, военные начали платить еще и за справки о ранениях. В западной разведке считают, что коррупция может значительно подрывать изнутри эффективность вражеской армии.

Стоит отметить, что Россия во время войны против украинцев уже понесла колоссальные потери. Общие потери РФ на 3 февраля 2024 года в живой силе составляют примерно 387 940 захватчиков.

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