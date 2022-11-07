Начальник пограничников с острова Змеиный заявил, что там находились 80 защитников.

Руководитель погранзаставы на Змеином Богдан Гоцкий рассказал, как украинские защитники острова попали в плен в начале полномасштабного вторжения РФ.

Как он упомянул в разговоре с изданием УП, 24 февраля ночью российский военный корабль начал перекрывать маршруты движения для гражданских судов.

Война пришла на остров около трех ночи 24 февраля. Правда, это было не то известное на весь мир обращение к защитникам Змеиного.

Начальник пограничников Змеиного заявил, что на острове находились 80 защитников:

около 30 пограничников;

более 40 морпехов 35-й бригады;

несколько бойцов Сухопутных войск и Военно-воздушных сил.

Находились там и гражданские люди: начальник маяка, его помощник, несколько коммунальщиков и тому подобное.

Когда поняли, что "что-то" готовится со стороны РФ, всех подняли по тревоге.

"Поэтому всем раздали вооружение и расставили на позиции. Правда, у нас же какое вооружение: ничего тяжелого не было, так – "стрелкотня", зенитка и все", – рассказывает Гоцкий.

В 6 утра россияне начали словесный "штурм" защитников Змеиного - обращались к ним и призывали сдаться, связавшись с помощью "16 канала" - международного открытого канала связи для судов.

После трех часов уговоров российские оккупанты перешли к запугиванию "уничтожением", если украинские военные не согласятся на сотрудничество. Тогда же на горизонте появилось патрульное судно "Василий Быков", а позже к нему присоединился печально известный крейсер "Москва".

Тогда открыл огонь "Василий Быков", но снаряды не долетели и упали в море. Когда и это не подействовало на защитников Змеиного, Россия подняла в небо штурмовики. Оккупанты начали авианалеты на остров, используя Су-27 и Су-34.

Жертв после обстрелов не было, но атмосфера была гнетущей, поэтому вся ярость защитников Змеиного выплеснулась в "послание" русскому военному кораблю.

После очередного обстрела, где-то через час после того, как "Москва" была послана, с островом пропала связь, а корабли с российскими десантниками захватили Змеиный. Весь гарнизон и гражданские с острова попали в плен.

Большинство украинских пленных с острова Змеиного до сих пор не вернулись в Украину. По данным издания "Грати" по состоянию на сентябрь, еще 48 защитников острова находятся в плену.

Захват и освобождение острова Змеиный

Российские оккупанты захватили украинский остров Змеиный в Черном море в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022-го.

30 июня после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный российские военные покинули остров. В России назвали вывод войск со Змеиного "жестом доброй воли".

4 июля в ОК "Юг" проинформировали, что на остров Змеиный доставлен украинский флаг.

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