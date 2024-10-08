Полковник отметил, что часть бойцов уже выведены на отдых.

Новый командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Александр Охрименко объяснил, почему бойцы не пошли на восстановление после боевых действий в Угледаре, а остались оборонять другие позиции в Донецкой области. По его словам, подготовка тех подразделений, которые пришли на поддержку, значительно отличается от возможностей мощной механизированной бригады.

"Если говорить о подразделениях, которые пришли к нам на поддержку, то их боевые потенциалы и способности по сравнению с мощной механизированной бригадой, которая имеет боевой опыт и прошла ожесточенные бои, очень отличаются. Конечно, одновременно вывести всю боевую бригаду и заменить ее 100% на другие подразделения сейчас, в таких сложных условиях, невозможно. Это понимают и неспециалисты. Поэтому часть сил, включая управление бригады, подразделения артиллерии и другие подразделения, которые обеспечивают выполнение задач вместе с бригадами ТрО, остаются на месте. Часть сил бригады - уже выведена для восстановления", - объяснил Охрименко в интервью "Главкому".

Командир бригады отметил, что военному руководству предоставили предложения по поэтапному восстановлению боеспособности подразделений бригады. По словам полковника, эти предложения были учтены.

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"После отпусков, восстановления, реабилитации, за определенный период времени эти подразделения усилят полосы обороны бригады. Те, которые остались на месте, соответственно, будут заменены и выведены поэтапно на восстановление боеспособности", - заверил Охрименко.

Он также отметил, что правильным решением было предоставить возможность боевым воинским частям рекрутировать личный состав, без вмешательства ТЦК и СП.

"Можем заверить гражданских, которые хотят служить на той или иной должности именно в нашей бригаде, что они попадут в то подразделение, которое они выбрали. Потому что до сих пор с этим иногда возникали проблемы. Есть случаи, когда в учебных центрах люди, которые договорились о службе с руководством выбранных ими частей, по ряду различных причин после обучения в учебных центрах не попадают в "свои" части", - отметил командир бригады.

Речь идет о постановлении Кабинета министров, которое было принято несколько дней назад. По словам Охрименко, в рамках этого постановления есть перечень воинских частей, которые должны приоритетно комплектоваться, то есть разрешается напрямую мобилизовать личный состав в соответствии с процедурой, которая прописана в директивных документах Генштаба.

"Как будет работать этот механизм? Кандидат, который имеет желание проходить службу с тем командиром части, батальона, дивизиона, которых он знает и которым доверяет, прибывает в воинскую часть, получает направление на ВВК от этой части, проходит собеседование - и будет зачислен в списки этой воинской части. Все, он - наш военнослужащий. После этого его направляют в командировку в учебный центр, где он проходит базовую подготовку и после возвращается в нашу часть, в те подразделения, которые находятся на восстановлении. Когда произойдет доукомплектация личным составом, эти подразделения пройдут слаживание отделений, взводов, рот. Это время, чтобы притереться к коллективу", - подчеркнул полковник.

Бои за Угледар - что известно

Как сообщал УНИАН, 2 октября Силы обороны Украины вышли из Угледара, ведь в результате действий противника возникла угроза окружения города.

"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий", - сообщили тогда в ОСУВ "Хортица".

Также Александр Охрименко объяснил, почему бойцам 72 бригады пришлось выйти из Угледара. Он отметил, что после 27 сентября ситуация, в которой бригада выполняла боевые задачи, была очень напряженной, особенно на флангах, что не позволяло удерживать в дальнейшем город.

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