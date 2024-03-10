Для достижения эффективных результатов на передовой необходим комплексный подход, говорит Черник.

Едва ли не ключевой момент, который способствовал бы перелому в войне, – это оружие. Причем, в большом количестве, заявил военный эксперт Петр Черник в эфире "24 канала".

По его словам, достаточное количество дальнобойных ракет различного класса, таких как немецкие Taurus, британские Storm Shadow и особенно американские ATACMS, серьезно меняет ситуацию. Особенно они представляют угрозу для незаконно построенного россиянами Крымского моста.

Учитывая тот факт, что Германия имеет всего 600 ракет Taurus, если их и передадут Украине, то не более 40 единиц. Этим количеством можно было бы уничтожить огромный склад БК противника или аэродром армейской авиации.

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"Для того, чтобы все переломить, надо тысячу и больше разных ракет. Есть еще один нюанс. Не существует "вундерваффе", то есть чудо-оружия. Война и ее перелом – это согласование огромного количества самых разных факторов", – подчеркнул Черник.

Для достижения эффективных результатов на передовой необходим комплексный подход: сочетание большого количества зенитно-ракетных комплексов, авиации, дальнобойного оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

"Дойдем ли мы до этой точки? Я в этом уверен. Единственное, я не возьмусь прогнозировать, когда это произойдет", – сказал эксперт.

Война в Украине: ситуация с оружием

Уже несколько месяцев в США блокируют одобрение дополнительного финансирования на помощь Украине. Из-за этого новые пакеты помощи не объявляются, поскольку денег на них нет. Последний раз о новой поддержке Штаты заявляли еще в конце 2023 года. Эта ситуация прямо повлияла на поле боя. Из-за нехватки боеприпасов россияне смогли продвинуться вперед.

Недавно Литва объявила, что передает Украине партию 155-мм боеприпасов. В Чехии же заявили, что нашли 800 тысяч боеприпасов для Сил обороны. Более 15 стран сделали вклад, чтобы их выкупить. Чешский президент Петр Павел отметил, что боеприпасы уже скоро должны поступить в Украину.

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