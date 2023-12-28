Более тысячи таких операций сейчас находятся в "горячей" стадии.

Спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко рассказал, сколько они уже получили обращений. Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ, отвечая на вопрос о результатах работы проекта по состоянию на конец года.

"Мы с уверенностью можем сказать, что проект полностью себя оправдал. И по состоянию на сегодня мы получили более 30 тысяч обращений на телефоны "горячей линии" и в чат-бот, и в Whatsapp", - сообщил Матвиенко.

Кроме того, добавил он, было проведено более 215 операций по выводу российских военнослужащих, которые добровольно сдались в плен.

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"Более тысячи операций сейчас находятся в "горячей" стадии. Это именно операции по выводу", - отметил спикер.

Матвиенко рассказал, что каждая такая операция является индивидуальной. Речь, в частности, в том, где именно находится военнослужащий России, на каком участке фронта, и насколько возможно безопасно перевести его на украинскую сторону.

"Все, кто желает сохранить свою жизнь и не хочет воевать против Украины, могут обратиться в наш проект и сохранить свою жизнь. Быть, как минимум, до конца войны в плену украинском, согласно со всеми нормами гуманитарного права и норм Женевских конвенций по обращению с военнопленными", - сказал он.

Спикер также отметил, что если поначалу в проект больше обращались родственники российских военнослужащих, то сейчас уже больший процент обращений – непосредственно от самих военнослужащих, которые хотят сохранить свою жизнь.

Кроме того, Матвиенко подчеркнул, что Украина всегда готова к обменам военнопленными и делает все для того, чтобы эти обмены состоялись.

Как россиянину сдаться в плен - проект "Хочу жить"

Как известно, "Хочу жить" - государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. При поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки МОУ. Проект по добровольной сдаче в плен был создан для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь.

Война РФ против Украины - ситуация с военнопленными

Как сообщал УНИАН, последний публичный обмен пленными состоялся 7 августа. Тогда домой вернулись 22 украинских военнослужащих. В целом на тот момент из плена удалось вернуть около 2,6 тыс. бойцов.

В ноябре Комиссия по вопросам установления факта плена представила промежуточные итоги работы, в соответствии с которыми в российском плену находится как минимум 4 тыс. 337 украинцев - 3 тыс. 574 военных и 763 гражданских.

Также ранее сообщалось, что вследствие полномасштабной войны России против Украины без вести пропали 26 тыс. наших сограждан: речь идет о 15 тыс. военных и 11 тыс. мирных жителей.

Среди гражданских украинцев, которые находятся в плену в России, есть корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии старшего мужчину отпустили, а Дмитрия вместе с еще сотнями украинцев незаконно вывезли в Россию.

В конце ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Украине создадут новое место для содержания российских военнопленных, это будет еще один большой лагерь.

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