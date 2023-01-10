Подразделение показало выполнение боевой задачи - отслеживание позиций врага дроном.

Патрульные полицейские переквалифицировались в разведку и уничтожают оккупантов на окраинах Бахмута. Видео с их работой на подступах к городу-крепости опубликовал проект "Украинский свидетель".

Один из бойцов-разведчиков - Василий Коряк с позывным "Танцор". Он - командир батальона патрульной полиции города Белая Церковь. Он бывал на фронте в 2015-2016 годах, воевал на Мариупольском направлении. В 2017-м попал в ряды патрульной полиции. А после начала полномасштабного вторжения РФ его подразделение было в Николаеве, в Харьковской области, а теперь с собратьями защищают подступы к Бахмуту.

Боец рассказал о Лиманском котле, в создании которого он тоже участвовал. "О*ки, которых мы брали в плен, мягко говоря, были удивлены, когда узнавали, что мы патрульная полиция", — говорит он.

Подразделение показало выполнение боевой задачи - отслеживание позиций врага дроном. Увидев небольшое скопление живой силы врага, один из военных говорит: "На этих бомжей тратить "Грады"? Нет". Поэтому подразделение разведки ищет что-то более весомое - ствольную артиллерию и минометы. При этом один дрон разведывает, а второй корректирует. После нахождения цели разведчики передают координаты и место перемещения вражеской артиллерии - и те начинают отрабатывать.

Подразделение имеет в своей работе определенные успехи. "Это уничтожение оружия — минометов, АГС (автоматический станковый гранатомет советского образца, который сейчас стоит на вооружении российской армии), другой техники, а также живой силы противника", – рассказывает командир группы разведки Андрей Мищук.

На видео можно увидеть поражение живой силы российской армии. Военные комментируют попадание — одному о*ку оторвало шлем, двум другим упало за спину, то есть под зад.

Разведчики признаются, что не все коптеры возвращаются с боевого задания: некоторые из них летают по нескольку месяцев, а есть такие, что забрать уже невозможно. "Коптер — это просто средство ведения разведки", — рассказывает "Танцор" и добавляет: "Когда погибает человек, это гораздо хуже".

Бои за Бахмут

Уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои за Бахмут Донецкой области. Российским оккупантам дали задание захватить этот город, несмотря на их огромные потери. По словам бойцов ВСУ, на Бахмутском направлении окопы и лесопосадки усеяны трупами захватчиков.

10 января 2023-го украинские защитники показали уникальные кадры, снятые на окраинах Бахмута, за который идут жестокие бои. ВСУ четко и слаженно уничтожили врага и захватили позиции россиян.

Несмотря на усиление давления на Бахмут, Россия вряд ли окружит город в ближайшее время, считает разведка Британии. Это объясняется тем, что украинские войска удерживают стабильные оборонительные рубежи в глубине и контролируют пути снабжения.

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