Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий дало объяснение.

Украинцы на временно оккупированных территориях смогут оформить временное удостоверение гражданина Украины по заявлению членов семьи или законных представителей.

Об этом сообщило Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий. В ведомстве отметили, что значительное количество наших граждан на ТОТ или территориях ведения боевых действий потеряли или не получили паспорта.

"Правительство приняло экспериментальный проект, который позволит оформлять украинцам на ТОТ временное удостоверение гражданина Украины через членов семьи или законных представителей. То есть речь идет об оформлении документа без присутствия самого лица, находящегося на ТОТ. Но член семьи или законный представитель, который обращается за документом от имени человека на ТОТ, должен находиться на подконтрольной территории", - говорится в сообщении.

Так, согласно порядку, временное удостоверение гражданина Украины будут оформлять органы ГМС на основании обращений: одного из родителей (усыновителей); опекунов, попечителей или других законных представителей; одного из супругов; совершеннолетних ребенка или внука/внучки; родного (полнородного, неполнородного) брата/сестры; официального обращения Минреинтеграции.

В министерстве пояснили, что оформление временного удостоверения гражданина Украины возможно для лиц, потерявших паспорт гражданина Украины, но в отношении которых содержится информация об оформлении паспорта (в том числе заграничного) в Едином государственном демографическом реестре или в ведомственной системе ГМС, а также для лиц до 18 лет, в отношении которых отсутствует информация в реестре или в ведомственной системе ГМС.

"Временное удостоверение гражданина Украины будет изготавливаться безвозмездно в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления-анкеты. Готовый документ будет направляться в соответствующий территориальный орган ГМС или Минреинтеграции с целью передачи его законному представителю или члену семьи. Представитель будет передавать документ лицу, на имя которого оформлено такое временное удостоверение", - отметили в ведомстве.

Россия насильно паспортизирует украинцев

Как известно, оккупанты продолжают политику принудительной паспортизации украинского населения на временно захваченных территориях нашего государства. Ранее Центр национального сопротивления призвал граждан сохранить документы, удостоверяющие личность гражданина Украины и ее имущественные права. В ЦНС просят ни в коем случае не отдавать оригиналы документов в созданные оккупантами учреждения, поскольку они понадобятся для подтверждения статуса гражданина Украины и всех права собственности после освобождения территорий.

Российский диктатор Владимир Путин подписал два указа, которыми упрощается прием в российское гражданство некоторым категориям украинцев, а также иностранцам, подписавшим контракт с Минобороны РФ.

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