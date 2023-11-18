Это делается, чтобы "смирить" население, создав полную его зависимость от оккупационных администраций и выплат от Кремля.

Российские оккупационные администрации пытаются подкупить украинских пенсионеров на временно захваченной территории. Они предлагают "социальную помощь" в размере 10 тысяч рублей (примерно 3993 грн), но есть один нюанс.

Как сообщает Центр нацсопротивления, для этого украинцам нужно переоформить пенсию в соответствии с российскими нормами и в первую очередь - получить паспорт страны-агрессора.

Однако по данным ЦНС, захватчики уже 2-3 месяца не выплачивают украинцам в оккупации "социальных выплат" по уходу за ребенком. Как отмечается, подобные заходить осуществляются РФ, чтобы "смирить" население, создав полную его зависимость от оккупационных администраций и выплат от Кремля.

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Центр национального сопротивления призвал граждан сохранить документы, удостоверяющие личность гражданина Украины и его имущественные права. В ЦНС просят ни в коем случае не отдавать оригиналы документов в созданные оккупантами учреждения, поскольку они понадобятся для подтверждения статуса гражданина Украины и всех права собственности после освобождения территорий.

В случае необходимости рекомендуется использовать копии документов, аргументируя это потерей оригиналов в результате боевых действий или стихийного бедствия.

Принудительная паспортизация в оккупации

Российские захватчики продолжают политику принудительной паспортизации украинского населения на временно оккупированных территориях. Недавно они пригрозили осуществить массовые освобождения украинцев в следующем году, поскольку они, якобы, стали иностранцами на родной земле.

Также россияне обязали подконтрольные местные школы выдать старшеклассникам от 14 лет полисы медицинского страхования. Однако для этого требуется получение подростком паспорта РФ, а также красная макулатура одного из родителей.

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