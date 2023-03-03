Подразделения, которые атаковали Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, потеряли две трети своей техники.

Кадровые и подготовленные военные РФ отсиживались в тылу, пока в танковых экипажах находились неопытные солдаты.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, который смог получить внутреннюю документацию 4-й гвардейской танковой дивизии РФ. Она участвовала в атаках на Сумскую Харьковскую и Черниговскую области в начале войны и потеряла две трети своей техники.

"Документы указывают на то, что первая танковая армия (в ее состав входит дивизия) имеет дефицит подготовленного боевого состава. Согласно результатам проверки, которую провел российский генштаб, в дивизии расцветает коррупция. Ведь кадровые и подготовленные военные отсиживались в тылу, выполняя не присущую им работу, а наводчики и стрелки выполняли работу по материально-техническому обеспечению, фактически разгружали продукты или обслуживали технику", – отмечается в ведомстве.

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Кроме того, сейчас у российской армии есть проблемы с техникой. Командование дивизии пожаловалось, что большинство батальонов имеют недоукомплектование и предоставили списки неисправной техники.

Потери России в войне

Как сообщил Генштаб, по состоянию на сегодня потери РФ в войне в Украине ориентировочно составили 151 тысячу 370 рашистов. За сутки ВСУ уничтожили 765 солдат. Также Россияне потеряли самолет, вертолет, восемь танков и 15 БМП.

По оценкам Forbes, страна-агрессор потеряла в Украине около 40-70% своей сухопутной военной техники. Кроме этого, Россия потеряла крупнейшее танковое военное формирование Европы - свою первую танковую армию.

Общая стоимость самолетов, которые Россия потеряла с начала войны, достигает уже около $6,5 млрд. Еще в $3 млрд обошлись уничтоженные вертолеты.

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