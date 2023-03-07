Александр Жучковский "расстроился" из-за потери общего знакомого с российским пропагандистом Дмитрием Бастраковым "их Алексея".

Российский террорист, который отличился компаниями по вербовке наемников в "ДНР", Александр Жучковский заскулил из-за значительных потерь, которые россияне несут в столкновениях с подразделениями ВСУ.

Боевик заявил в своем Telegram, что только гробы оккупантов способны "изменить Россию". На такие философские мысли по поводу бессмысленности войны, которую начал Владимир Путин против Украины, террориста вдохновил пост российского пропагандиста Дмитрия Бастракова. Последний поехал в Ростов хоронить их общего знакомого Алексея.

По словам Бастракова, он наблюдал "бесконечные Уралы с телами".

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"Вот вроде бы всякое видел. Но это пизд*ц. Бесконечные Уралы (Урал - грузовой автомобиль. - ред.) с телами. Бесконечные", - сказал он.

Жучковский отметил, что пока что общество РФ намерено не осознает все потери россияне на фронте ради сохранения собственного психического здоровья.

"Чтобы сохранять психическое равновесие – живем текущими ежедневными задачами и в полной мере не осознаем масштабы потерь и лишений, пришедших в Россию", - написал Жучковский.

Террорист прогнозировал, что вскоре жизнь заставит россиян "включиться" и осознать уровень трагедии:

"Другого выхода нет - все это будет долго, тяжело и больно. Жизнь заставит. Гробы изменят Россию".

ВСУ удачно уничтожают оккупантов на фронте - последние потери

Напомним, что по данным утренней сводки Генштаба за минувшие сутки украинские воины "отминусовали" 1060 вражеских солдат. Таким образом общие потери вражеской армии в войне с Украиной составили около 154 830 человек.

Это значительно больше, чем удалось достичь накануне - тогда украинские войска ликвидировали 650 россиян (всего 153 770 человек по состоянию на 6 марта).

Сейчас одним из самых активных направлений по плотности огня является Бахмут (Донецкая область). По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), там у ВСУ есть хорошая возможность ликвидировать почти все элитные подразделения армии РФ и формирование ЧВК "Вагнер" - они находятся не в выгодных условиях.

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