Сегодня в море находится один российский ракетоноситель - фрегат "Адмирал Макаров", отметили в ВСУ.

В Черном море после новогодних праздников ситуация изменилась, поскольку российские оккупанты начали обучение личного состава.

В понедельник, 15 января, в море находится один вражеский ракетоноситель - фрегат "Адмирал Макаров", на борту которого может быть до восьми крылатых ракет "Калибр", рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире "Эспрессо". По его словам, корабль противника совершил плановый выход в Черное море.

"...Всего сейчас 10 единиц корабельной группировки врага, а вчера (14 января, - Ред.) было 11. Учебный год начался. Я раньше говорил, что активность после новогодних праздников обязательно появится, когда они по всем календарям уже все отпразднуют и начнут обучать личный состав. Здесь нет ничего нового...", - подчеркнул спикер.

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Американский Институт изучения войны утверждал, что из кадровых военных РФ якобы формируют десантно-штурмовые бригады для десантирования и разведки в тылу линий обороны украинцев.

Позже в Силах обороны юга Украины сообщили, что такая информация является "вбросом". Также украинские воины отметили, что на фоне такого "вброса" десантные корабли противника проявляют активность - совершают провокационные действия.

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