О том, какой была девочка, рассказали ее бабушка и одноклассники.

Из-за массированного удара дронами на Днепропетровщине в ночь на 29 апреля погибла 12-летняя Маргарита Титаренко. Также в результате атаки пострадали ее родители и шестилетняя сестра Соломия. Об этом сообщает "Суспільне", которое пообщалось с бабушкой школьницы Марией.

Бабушка рассказала, что девочка была очень активной и всегда помогала. Маргарита ходила на пение и танцы, а также любила математику.

"Она и пела очень красиво, и танцевала. Она очень грамотная, с четырех месяцев насколько была развита. У нее же мама учительницей делает, то она ее развивала вообще не по возрасту. Она и в математике очень грамотная была. Вообще, по всему", - отметила Мария.

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Также в лицее, где училась девочка, говорят, что погибшая была талантливой ученицей, побеждала в творческих конкурсах и предметных олимпиадах, была активной участницей мероприятий в доме культуры.

"Мы будем помнить Маргариту светлой, милой, доброй, воспитанной, общительной, дружелюбной девочкой. В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Маргариту. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах", - написали в сообщении учебного заведения.

По словам одноклассницы погибшей Екатерины, Маргарита была очень доброжелательной.

"Она была очень доброй. Я помню то, что она очень красивая, она приветливая, она всем помогает. Из предметов она любила математику, украинский язык. Она все предметы любила", - добавила девочка.

В то же время другая одноклассница Кира рассказала, что знакома с Маргаритой еще с детского сада, а когда узнала о гибели девочки, то сначала подумала, что это ей приснилось.

"Хорошая девочка, сидела за партой, помню. Учится хорошо, ну училась. Мне не верится. Только вчера в школе были, а тут уже все", - сказала она.

В свою очередь заместитель поселкового совета Антон Борисенко заявил, что 12-летнюю Маргариту похоронят 30 апреля. Также в общине объявили двухдневный траур по погибшему ребенку.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, россияне нанесли удар по Павлограду, что на Днепропетровщине, в результате чего погибли двое взрослых и ребенок. Также чрезвычайники спасли 10 человек, среди них - 2 ребенка.

Также сообщалось, что в результате удара РФ по Киеву погибли дети украинского врача. Речь идет о 21-летнем Никите и 19-летней Софии.

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