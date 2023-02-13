Перспектива получения Украиной западных самолетов является реальной.
Об этом сообщил президент Ассоциации воздушных и космических сил Великобритании Грег Бэгвел в интервью, которое показали во время информационного телемарафона. Так, он считает, что такая перспектива реальна и крайне важна для Вооруженных сил Украины.
"Более того, это крайне важно, потому что вы не можете вести эту войну в одном измерении. Вам нужно достаточно вооружения для защиты танков, наземных войск и населения. Причем не только сейчас, но и в будущем", - отметил он.
Эксперт подчеркнул, что очень важно передать самолеты уже сейчас.
"Вам нужно много самолетов с отлаженной цепочкой поставок... Вам нужна модель, способная выполнять как можно больше задач. Самолет, который может выполнять задачи "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также противодействовать вражеской ПВО", - подчеркнул Бэгвелл.
По его словам, истребитель F-16 лучше всего отвечает всем этим требованиям.
Помощь Запада Украине - это надо знать
Как сообщал УНИАН, 8 февраля, выступая перед британскими парламентариями, президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие страны предоставить Украине боевые самолеты.
9 февраля премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов. Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос о том, какие реактивные самолеты Британия может передать Украине.
В то же время Уоллес заявил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты.