Передать самолеты Украине нужно уже сейчас, считает президент Ассоциации воздушных и космических сил Великобритании.

Перспектива получения Украиной западных самолетов является реальной.

Об этом сообщил президент Ассоциации воздушных и космических сил Великобритании Грег Бэгвел в интервью, которое показали во время информационного телемарафона. Так, он считает, что такая перспектива реальна и крайне важна для Вооруженных сил Украины.

"Более того, это крайне важно, потому что вы не можете вести эту войну в одном измерении. Вам нужно достаточно вооружения для защиты танков, наземных войск и населения. Причем не только сейчас, но и в будущем", - отметил он.

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Эксперт подчеркнул, что очень важно передать самолеты уже сейчас.

"Вам нужно много самолетов с отлаженной цепочкой поставок... Вам нужна модель, способная выполнять как можно больше задач. Самолет, который может выполнять задачи "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также противодействовать вражеской ПВО", - подчеркнул Бэгвелл.

По его словам, истребитель F-16 лучше всего отвечает всем этим требованиям.

Помощь Запада Украине - это надо знать

Как сообщал УНИАН, 8 февраля, выступая перед британскими парламентариями, президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие страны предоставить Украине боевые самолеты.

9 февраля премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов. Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос о том, какие реактивные самолеты Британия может передать Украине.

В то же время Уоллес заявил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты.

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