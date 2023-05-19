Практическую реализацию этого решения украинский президент планирует обсудить во время саммита G7 в Хиросиме.

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение США поддержать международную "коалицию истребителей".

Об этом он написал в Твиттере. "Приветствую исторические решения США и президента Джо Байдена поддержать международную коалицию истребителей. Это существенно укрепит нашу армию в небе. Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения во время саммита G7 в Хиросиме", - отметил глава государства.

F-16 для Украины

Сегодня, 19 мая, президент США Джо Байден заявил, что США поддержат тренировку украинских пилотов на F-16.

Видео дня

По словам высокопоставленного чиновника администрации, вероятнее всего учения пройдут в Европе, однако в них будет участвовать и американский персонал. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев.

"Поскольку учения будут проходить в ближайшие месяцы, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда на самом деле предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", - сказал чиновник.

Украина уже длительное время призывает союзников передать современные истребители для противостояния российской армии, защиты неба и контрнаступательных операций.

Вчера генеральный секретарь НАТО заявил, что вопрос возможных поставок истребителей обсудят уже в июне на встрече министров обороны стран-членов Альянса.

Ранее Великобритания и Нидерланды договорились о создании "коалиции истребителей" для Украины. Также к ним присоединилась Франция.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил готовность провести подготовку украинских летчиков, отметив, что она может начаться "уже сейчас".

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что, хотя Польша не может передать Украине самолеты F-16 из-за их малого количества, однако готова предоставить еще самолеты МиГ-29.

Вас также могут заинтересовать новости: