Поведение международных инстанций стало системным.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, что Украина передала представителям Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций верифицированную видеозапись последнего военного преступления россиян. На ней видно, что оккупанты использовали украинских военнопленных как "живой щит" на линии соприкосновения.

Как сообщил Лубинец, международные институты проигнорировали эту информацию, хотя Украине удалось установить, что эти кадры не смонтированы, а реальные. Также известно, где и кто его записал.

"Предварительно у нас даже есть предположения, кто из военнослужащих ВС РФ совершал это преступление", - рассказал омбудсмен.

Видео дня

Так вопиющее нарушение Женевских конвенций осталось без реакции Красного Креста и ООН. По словам Лубинца, такая реакция международных институтов на факты военных преступлений войск РФ в Украине в последнее время является системной.

"Снова мы сообщаем о военных преступлениях, и снова - никакой реакции", - возмутился он.

Военные преступления РФ

Недавно телеграм-канал DeepState выложил видео, на котором группа оккупантов расстреливает двух военных во время того, как они выходили из блиндажа. При этом один из пленных держал руки за головой.

Позже в ВСУ подтвердили, что видео с расстрелом украинских военных - не фейк. Армия РФ убила двух наших военнопленных, которых схватила возле Степного Донецкой области.

Позже появилось видео с дрона в районе Работиного. На нем видно, что оккупанты прикрываясь нашими военными стреляют в сторону украинских позиций.

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