Сырский отметил, что они подходят комплексно к планированию потребностей, прежде всего учитывая актуальный опыт с поля боя.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что развитие применения беспилотных систем сейчас является приоритетом для него.

"Технологии и технологичность - это залог нашего преимущества над врагом. Видное место здесь занимают беспилотные системы. Поэтому, развитие применения беспилотных систем - это мой приоритет. В Вооруженных Силах Украины за это направление отвечает мой заместитель, Герой Украины полковник Вадим Сухаревский", - написал он.

Главком отметил, что они работают над ускорением внедрения технологических инновационных решений и обеспечения институциональной устойчивости и адаптивности определенных органов военного управления сил обороны.

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"Вооруженные Силы Украины, в частности, должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент - на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем, автоматизированных систем управления и тому подобное. Ищем асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником", - добавил он.

Сырский также отметил, что они подходят комплексно к планированию потребностей, прежде всего учитывая актуальный опыт с поля боя, но важнейшей задачей, которую должны выполнять технологии и инновации - сохранение жизни наших военных.

Война в Украине - применение дронов

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил о важных достижениях украинского ударно-разведывательного беспилотника, который называется "Сыч". В ГУР МО поделились, что этот дрон ликвидировал вооружения и техники России на сумму более 100 миллионов долларов.

Украина может выпускать по территории России от 30 до 60 беспилотников дальнего радиуса действия, что является большой проблемой для агрессора. Такие данные приводит военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

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