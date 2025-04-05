Также глава ГУР объяснил, как создаются ИПСО.

На сегодня информационно-психологические атаки являются действенным инструментом в войне между Россией и Украиной. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу "Анна Максимчук".

По его словам, Украина также часто использует ИПСО на территории России.

На вопрос о том, проводит ли враг ИПСО во время мобилизации в Украине, Буданов ответил:

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"Это же очевидно. И мы же то же самое делали в России, особенно вначале. Вспомните, у них же была мобилизация в 2022 году. Там тоже шло все, как говорится, не совсем гладко".

Также глава украинской разведки объяснил, как работают информационно-психологические атаки. По его словам, за основу берется реальный факт и просто масштабируется.

"Никто не может сказать, что это неправда, потому что кадры реальные, люди реальные, каждый может узнать этого человека, все реально, только масштабы этого намного увеличиваются. Так и россияне здесь работают, то же самое", - отметил Буданов.

Когда у разведчика спросили, как научить общество правильно потреблять информацию, он четко ответил:

"Никак".

По его словам, несмотря на то, что звучат призывы верить только официальным источникам, это не действует, ведь все сейчас живут в современном мире.

"Вы открываете браузер свой. Заходите, видите десятки тысяч новостных ресурсов, которые все равно будут влиять", - подчеркнул Буданов.

Вражеские ИПСО - последние новости

Ранее в Службе внешней разведки Украины предупредили о масштабной операции РФ против нашего государства. В фокусе действий спецслужб РФ - продвижение обвинений перед странами ЕС и США в якобы нежелании Украины вести переговоры по завершению войны.

Также сообщалось, что в России опозорились новым фейком об Украине. В стране-агрессоре заявили, что украинские военные якобы начали воевать на учебно-тренировочных самолетах, в качестве доказательства россияне показали скриншот из компьютерной игры ARMA 3.

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