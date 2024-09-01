Военный эксперт Иван Ступак считает, что Курская операция ВСУ себя исчерпала.
"Мы только теперь будем вкладывать деньги, инвестировать ресурсы, людей, технику, амуницию, боеприпасы туда без получения какого-то результата", - заявил он в эфире Radio NV.
По его мнению, поскольку россияне не ослабляют давление на других направлениях, в частности, Покровском, то нужно действовать - выйти с вражеской территории непобедимыми.
"Если удастся, конечно, если все сложится удачно, взять в плен те, как отмечалось, три тысячи военнослужащих Российской Федерации в Глушковском районе, забрать трофейные технику, амуницию, боеприпасы; с гордо поднятой головой спустить украинский флаг из города Суджи, выйти с тезисом "мы вышли сами, нас никто не выгонял, мы вышли непобедимыми". И сказать, что мы еще вернемся, если будет необходимость. И это действительно сработало бы на нас", - считает эксперт.
В то же время он допускает, что возможный приятный сюрприз на этом участке - ловушка для захватчиков.
"Все выглядит так, что вроде бы сейчас россияне пройдут, их закроют в ловушку и потом, как в свое время они с нашим военным сделали в Иловайске, так сделаем и мы - уничтожим их в окружении. Если этот план есть, честь и хвала, это супер, будет просто чрезвычайно", - подытожил Ступак.
Ситуация в Курской области
Как сообщал УНИАН, Россия усилила обстрел КАБами и FPV-дронами населенных пунктов Курской области, которые находятся под контролем Сил обороны Украины.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области.