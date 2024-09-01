По его мнению, нужно выйти с тезисом "мы вышли сами, нас никто не выгонял, мы вышли непобедимыми".

Военный эксперт Иван Ступак считает, что Курская операция ВСУ себя исчерпала.

"Мы только теперь будем вкладывать деньги, инвестировать ресурсы, людей, технику, амуницию, боеприпасы туда без получения какого-то результата", - заявил он в эфире Radio NV.

По его мнению, поскольку россияне не ослабляют давление на других направлениях, в частности, Покровском, то нужно действовать - выйти с вражеской территории непобедимыми.

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"Если удастся, конечно, если все сложится удачно, взять в плен те, как отмечалось, три тысячи военнослужащих Российской Федерации в Глушковском районе, забрать трофейные технику, амуницию, боеприпасы; с гордо поднятой головой спустить украинский флаг из города Суджи, выйти с тезисом "мы вышли сами, нас никто не выгонял, мы вышли непобедимыми". И сказать, что мы еще вернемся, если будет необходимость. И это действительно сработало бы на нас", - считает эксперт.

В то же время он допускает, что возможный приятный сюрприз на этом участке - ловушка для захватчиков.

"Все выглядит так, что вроде бы сейчас россияне пройдут, их закроют в ловушку и потом, как в свое время они с нашим военным сделали в Иловайске, так сделаем и мы - уничтожим их в окружении. Если этот план есть, честь и хвала, это супер, будет просто чрезвычайно", - подытожил Ступак.

Ситуация в Курской области

Как сообщал УНИАН, Россия усилила обстрел КАБами и FPV-дронами населенных пунктов Курской области, которые находятся под контролем Сил обороны Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области.

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