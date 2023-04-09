Мужчина пошел защищать Украину добровольцем.

7 апреля 2023 года на войне с российскими оккупантами погиб историк, кузнец и реконструктор Игорь Ригель. Он пошел защищать Украину от захватчиков в начале российского полномасштабного вторжения.

О смерти воина сообщил Зимноводский городской совет. Отмечается, что Игорь Ригель пошел на войну добровольцем.

"Зимноводская громада потеряла еще одного достойного сына – патриота, мужественного защитника Украины, жителя с. Холодноводка Ригеля Игоря Богдановича, 14.12.1985 г.р. Игорь Ригель добровольцем ушел на фронт. Он мужественно боролся за свою страну. После полученных ранений в российско-украинской войне 7 апреля жизнь воина оборвалась. В это трудное время низко склоняем головы перед светлой памятью защитника, который пал за мирное небо над Украиной", – говорится в сообщении.

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Гибель бойца эмоционально прокомментировала его подруга – Антонина Белинская.

"Хочется кричать, что ты мне обещал.. но не знаю как принять это и отпустить.. Не знаю.. мы все надеялись и молились до последнего.. Ты был мне очень близким другом, мы даже шутили, что знакомы не одну жизнь, поэтому можем считать себя родственниками.. я знала о тебе все, а ты обо мне.. Ты жил на высоких оборотах, полной грудью, ты вдохновлял меня, читал мне лекции по истории и искусствам, открыл для меня много художников и научил правильно смотреть на них, научил правильно рисовать в перспективе.. умел поддержать и подбодрить этими своими дурацкими шутками, которых я до сих пор не понимаю, но это заставляло меня улыбаться...", – написала она в Facebook.

Она также добавила, что работы Игоря Ригеля украинцы могли видеть в ряде популярных фильмов: "Захар Беркут", "Сторожевая застава", "Казаки" и др.

Гибель украинских военных

5 апреля в Донецкой области в бою за Украину погиб воин 67 омбр ДУК 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Иван Ротар. У него остались две дочери.

В боях за Луганщину отдал свою жизнь украинский художник и музыкант Антон Дербилов. Харьковчанин погиб в боях за Кременную, ему было всего 43 года. Без отца остались три дочери.

Свою жизнь на фронте под Бахмутом отдал белорусский доброволец Даниил Ляшук с позывным "Моджахед". Он встал на защиту Украины в 2014 году, а в 2015 году был ранен. После полномасштабного вторжения в Украину он ушел на фронт, летом 2022 года снова был ранен, но потом вернулся на передовую.

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