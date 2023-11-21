Украина может наносить удары по российской территории с помощью украинских аналогов дронов-камикадзе Shahed.
"Я бы сказал, почему вы думаете, что этого больше не происходит?" - ответил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона на вопрос о возможности Украины в будущем наносить удары по РФ с помощью этих БПЛА.
По словам Игната, беспилотную авиацию сейчас привлекают практически все. У Украины же есть средства, переданные партнерами, которыми наносятся удары по оккупированным территориям. Среди направлений ударов Крым, оккупированные территории Донецкой, Луганской областей.
Также Украина может наносить удары по территории РФ с помощью собственных вооружений.
"Если удалось нашим производителям создать действительно дроны, которые могут лететь далеко и бить точно — это очень серьезный шаг вперед", — добавил представитель.
Он отметил, что в части беспилотников ВСУ имеют серьезную поддержку партнеров, государства и волонтерского корпуса.
Украинские БПЛА - что известно
Вчера вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Украина выпускает в месяц десятки тысяч дронов "некоторых категорий". ВСУ передали первые 3 тысячи FPV-дронов от операции "единство". Эти мощные "птички" помогут эффективнее поражать вражеские позиции и технику.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога иранского дрона "Шахед".