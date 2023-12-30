Он отмечает, что удары и цели прописаны у россиян по приоритетности.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не считает вчерашнюю атаку по Украине "местью" за "Новочеркасск". Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, мог ли массированный обстрел Украины Россией 29 декабря быть "местью" за уничтоженный 26 декабря российский корабль.

"Какая может быть там месть? У нас война фактически два года скоро. Наша цель - уничтожать их, а их цель - уничтожать нас, как государство в целом. Поэтому удары планируются в соответствии со своими замыслами, стратегическими, тактическими и так далее. Они планировали в любом случае, был бы там тот корабль уничтожен, не был ли. Они бы отстали от нас? Я думаю, что нет", - отметил Игнат.

Он добавил, что удары и цели прописаны у россиян соответственно по приоритетности: военные объекты, гражданские, оборонные предприятия, объекты критической инфраструктуры и так далее.

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"Сегодня удар был "шахедами". Уже чаще случаются такие удары именно по прифронтовой зоне. "Шахед" - дальнобойное оружие. Вплоть до Львова долетает", - сказал спикер и уточнил, что сегодня почти все они полетели на Херсонщину.

Так, заметил Игнат, "мы понимаем, что враг просто меняет приоритеты своих целей".

"Должны усиливаться, готовиться к различным вызовам", - отметил спикер.

Уничтожение "Новочеркасска"

В ночь на 26 декабря ВСУ уничтожили большой десантный корабль России "Новочеркасск". В России наконец признались, сколько моряков погибло на корабле.

Портал "Новости Севастополя "со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота сообщил, что в результате атаки ВСУ на корабль "Новочеркасск" погибли 74 человека, еще 27 получили ранения.

В ночь на 26 декабря ВСУ уничтожили большой десантный корабль РФ "Новочеркасск". Сообщалось, что на месте найдены обломки ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул.

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