Захватчик признался, что даже россияне с опытом в Чечне хотят сбежать.

Российский оккупант выпрашивает у товарища тепловизор, потому что без него - "верная смерть" ночью. По его словам, командование не жалеет личный состав и часто "забывает" о нем на нулевых позициях.

Как гласит новый аудиоперехват Главного управления разведки Минобороны, оккупанты четко поняли несколько базовых вещей за месяцы войны в Украине. Во время разговора с товарищем захватчик заявил, что:

от бронежилета никакой пользы против бронебойных снарядов;

нет ни зимней обуви, ни отпусков;

как только дадут отпуск, каждый готов искать "болячку", чтобы не вернуться на фронт.

Захватчик говорит, что им нужен тепловизор. Правда, потом он признался, что просит его "не для пацанов, а для своей жизни".

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"Я прямо скажу: ты уже бывал в таких местах, но поверь, люди в той же Чечне, они... Веришь, нет? Они, бл*дь, кричат, нах*й, не знают как отсюда съ*баться, потому что здесь - п*здос", - отметил оккупант.

Захватчик признался, что "мобиков" из Москвы отправляют домой еще до того, как они заедут в зону боевых действий. Поэтому у оккупантов из провинции "закрадывается обидочка". Большинство будет искать "болячку" во время отпуска, чтобы не возвращаться на войну.

По словам оккупанта, командиры бегут с позиций, когда начинается "замес". "Богом забытых" оккупантов просто бросают.

Перехват оккупантов: самое интересное

Российские оккупанты нередко раскрывают родным секреты о "второй армии мира". Недавно во время телефонного разговора российские оккупанты обсуждали, как сбежать с войны в Украине. В частности, захватчики рассматривали варианты имитации боевых ранений.

Также в перехваченной телефонном разговоре российский военный рассказал жене, что военных никто не меняет и ротации практически нет. Поэтому российские захватчики отказываются участвовать в прямых боевых столкновениях с украинскими воинами.

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