Если этот шаг предпримут США, за ними последуют и другие страны.

До тех пор, пока Украина не станет членом НАТО, США должны быть гарантом ее безопасности.

Об этом в комментарии "Голосу Америки" заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. По его словам, США и Украина должны тесно сотрудничать над долгосрочным соглашением по безопасности.

"Пока Украина не станет членом НАТО, по крайней мере Соединенные Штаты должны быть гарантом для нее. И потом, я думаю, много стран будут выстраиваться в очередь, чтобы помочь отстроить Украину", - отметил он.

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Также Ходжес выразил надежду, что за год ВСУ удастся освободить территорию Украины от российских оккупантов. "Надеюсь, что через год мы будем... говорить об освобождении Украиной Крыма, и о том, что последний российский солдат покинул Донбасс, и что самолеты с украинскими детьми возвращаются в Украину из РФ. Я считаю все это реальным", - подчеркнул Ходжес.

Кроме того, он выразил надежду на создание международного трибунала для привлечения российского президента Владимира Путина и его руководителей к ответственности за многочисленные военные преступления.

Мюнхенская конференция по безопасности 2023

17-19 февраля в Германии состоялась Мюнхенская конференция по безопасности. Ее посетили более 100 мировых лидеров и дипломатов. Открыл эту Мюнхенскую конференцию президент Украины Владимир Зеленский, выступив по видеосвязи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что впервые за много лет на Мюнхенской конференции не будет России, что является "красноречивым итогом года" и "политической гигиеной".

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