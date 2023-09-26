Террорист заявил, что ему чудом удалось выжить после этого.

Топ-боевик так называемой "ДНР", полевой командир Александр Ходаковский заявил, что его почти "минуснуло" во время прилетов HIMARS .

Как сообщил террорист в Telegram-канале, вблизи него якобы произошло два попадания HIMARS. Пострадали машины рядом, а он якобы остался невредимым.

"Сижу, никого не трогаю - два прилета "Хаймарсов". Мне говорили, что наши уже научились смещать точки прилета... Не много, но хватило, чтобы не на голову. Кто изобрел этот способ - я выставляюсь. В очередной раз приходится менять место дислокации", - заявил Ходаковский.

На кадрах с места происшествия видна огромная воронка, а также изуродованные машины. При этом вокруг мало людей.

Кто такой Александр Ходаковский

Александр Ходаковский - российский оккупант, возглавляющий батальон "Восток". Недавно он заявил, что одержать победу над Украиной военным путем невозможно, а потому войну надо заморозить.

Впрочем, такими гуманными заявления боевика были не всегда. В феврале этого года он открыт призвал снести Угледар Донецкой области полностью, чтобы захватить его, применив тактику нацистов.

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