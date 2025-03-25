Журналисты отметили, что удар был нанесен, когда ВСУ, отступив из Курской области, проводили рейды в соседнюю Белгородскую.

Украинские спецподразделения и Главное управление разведки в Киеве наблюдали как минимум с помощью одного беспилотника, как россияне посадили в Белгородской области четыре вертолета - два транспортных Ми-8 и два боевых вертолета Ка-52.

В это время, как пишет Forbes, колесная пусковая установка высокомобильной артиллерийской ракетной системы украинской армии HIMARS ждала команды. "Цель была поражена", - сообщило командование специальных операций.

"Четыре ракеты М30, каждая из которых содержала 180 тыс. вольфрамовых осколков, упали с расстояния 92 км. Все четыре вертолета взорвались", - написало издание.

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Журналисты отметили, что точный удар был нанесен, когда украинские военные, отступив из Курской области, проводили небольшие рейды в соседнюю Белгородскую. Удар по этим четырем вертолетам является частью более широкой кампании в Белгороде.

"Но это также месть. Год назад, в марте 2024 года, российская артиллерия разбила три украинских штурмовых вертолета Ми-8 или Ми-17 на земле в Новопавловке, в 56 км к западу от тогдашней линии фронта за руинами Авдеевки", - написало издание.

Журналисты отметили, что тогда российский кассетный боеприпас взорвался над вертолетами 12-й бригады, повредив по меньшей мере два из них и, по-видимому, убив двух летчиков: Ярослава Каву и Андрея Бакуна. Один Ми успел улететь.

Но сейчас у краинцев тоже есть быстрая цепочка уничтожения - и она была наглядно продемонстрирована в Белгороде. "За 37 месяцев боев россияне потеряли около 120 вертолетов: меньше четырех в месяц. Понедельничный удар равен потерям за месяц", - говорится в материале.

Удар по вертолетам в Белгородской области

24 марта украинские военные уничтожили сразу 4 вертолета росиян. В частности, в российском тылу ыли разбиты два Ка-52 "Аллигатор" и два Ми-8. Они находились на замаскированной позиции в Белгородской области.

Аналитики об уничтожении вертолетов на Белгородщине рассказали, что удар был нанесен с помощью HIMARS, а непосредственный мониторинг осуществлялся с помощью разведывательного БПЛА.

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