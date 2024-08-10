Власти рекомендуют местным жителям закрыть окна дома и не выходить лишний раз на улицу.

Этой ночью из-за российского обстрела в Херсоне произошел масштабный пожар, сообщили в Херсонской ОГА.

"Огонь вспыхнул на открытой территории за пределами города. Из-за сильного ветра дым быстро распространился, затянув почти весь Херсон. Пожарные прилагают все усилия, чтобы потушить возгорание", - говорится в сообщении.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха власти рекомендуют местным жителям закрыть окна дома и не выходить лишний раз на улицу, а во время сильного задымления пользоваться защитными масками.

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Также людям советуют пить много воды и избегать физической активности. В случае появления одышки, кашля или бессонницы граждан просят обратиться к врачу.

Российские обстрелы - последние новости

9 августа российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области, попав в супермаркет. В результате атаки погибли 14 человек, 43 ранены. Среди погибших после удара России по торговому центру в Константиновке Донецкой области 9 августа идентифицировали двух детей, это девочки 9 и 11 лет.

Российские захватчики 10 августа атаковали Краматорск и ряд населенных пунктов Харьковской области, есть погибшие и раненые. В частности, один человек погиб в результате удара по объекту критической инфраструктуры в Краматорске. Также двое погибших в селе на Харьковщине в результате обстрела жилого дома из РСЗО.

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