Захватчики хотят вернуть Херсонскую область к имперским временам.

Российские захватчики, которые решили назвать себя "властью" временно оккупированной украинской Херсонщины, объявили о максимальном интегрировании области в состав РФ.

В частности, все жители Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства, пишет прокремлевское агентство РИА Новости.

Кроме того, захватчики задумали погрузить жителей региона во времена Российской империи и вернуть области герб 1803 года, на котором изображен двуглавый орел с золотым крестом на руках.

Официальный герб Херсонской области, в котором отражаются история, особенности и традиции области, имеет такой вид: на синем фоне в виде символов желтого цвета расположены: якорь, хлебные колосья, циркуль, наверху – очаковские ворота Херсонской крепости. Над щитом находится корона. Щит обрамлен золотым дубовым венцом с названием области на желто-синей ленте.

Ранее в СМИ появилась информация, якобы Кремль готовит создание "Южной Руси" на территории Украины. В перехваченном документе утверждается, что Украина в 2014 году якобы "потеряла легитимность в пределах УССР".

В то же время, президент Зеленский заявил о выходе Украины из мирных переговоров в случае проведения каких-либо "референдумов" РФ в Херсоне. Он заявил что такие действия не на пользу дипломатическому урегулированию этой ситуации.

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