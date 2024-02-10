Мужчину госпитализировали – он в тяжелом состоянии.

В субботу, 10 февраля 2024 года, российские оккупационные войска ударили по селу Токаревка на Херсонщине. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Известно, что женщина скончалась на месте. Ей было 68 лет.

Кроме того, в результате атаки пострадал сын погибшей. 43-летний мужчина получил минно-взрывную травму и ранение брюшной полости.

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"Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь", – добавил Прокудин.

Атаки РФ по Украине

В ночь на 10 февраля россияне атаковали Украину дронами. В Харькове три беспилотника ударили по Немышлянскому району города. В результате был разрушен объект критической инфраструктуры, возник пожар. Сгорели более 10 домов.

Утром стало известно, что в результате атаки погибли 7 жителей Харькова. Среди жертв российского удара парализованный мужчина и его жена, а также семья из пяти человек – в частности, трое детей.

Впоследствии выяснилось, что вместе с мужем и тремя детьми – 7-летним Алексеем, 4-летним Михаилом и 10-месячным Павлом – погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры. 35-летняя Ольга Путятина находилась в декретном отпуске.

11 февраля в Харькове объявлено Днем траура.

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