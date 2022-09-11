Вооруженные силы подходят к захваченному городу с двух сторон.

Херсонское направление не отстает от Харьковского, и там украинские защитники продолжают проводить методическое уничтожение группировки российских оккупантов с помощью дистанционных средств огневого воздействия.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Но мы все равно там продвигаемся вперед. Там уже подтвержден населенный пункт Александровка. Освобожден. Это говорит о том, что мы заходим с разных сторон на Херсон. Он может оказаться в плотном кольце Вооруженных сил Украины", — объяснил эксперт.

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Как писал УНИАН, в конце августа ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге. С начала недели защитники активно наступают и в Харьковской области.

С 1 сентября ВСУ, по словам президента Владимира Зеленского, освободили около двух тысяч квадратных километров территории.

На юге украинские силы продолжают медленно уничтожать логистические пути врага, обеспечивающих жизнедеятельность группировки ВС РФ на Херсонщине.

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